Il Segreto, anticipazioni e trame del 27, 28, 29 agosto 2017: il declino del temibile Cristobal!

Il Segreto, anticipazioni e trame di oggi e domani 27, 28, 29 agosto 2017. Torna il consueto appuntamento quotidiano con Il Segreto, oggi lunedì agosto 2017 alle ore 18:45 su Canale 5. Nella puntata di ieri abbiamo assistito al declino del temibile Cristobal. L’intervento provvidenziale di Primo de Rivera ha riportato la quiete nella piccola comunità di Puente Viejo. Grazie all’alleanza stretta tra Raimundo, Emilia e Francisca il Generale è venuto a conoscenza di tutti i complotti orditi dall’ex-intendente, che alle accuse rivolte reagisce con la solita prepotenza.

Il Garrigues viene incastrato dalle testimonianze dei suoi dipendenti, ed è costretto ad accettare la punizione esemplare scelta dal De Rivera, ossia il trasferimento forzato a Bioko, isola della Nuova Guinea sotto la giurisdizione spagnola, ma non senza lanciare le sue minacce alla comunità.

Il Segreto, anticipazioni e trame del 27, 28, 29 agosto 2017.

Intanto, Mauricio cerca di convincere Fe a tornare a lavorare alla villa. Camila sospetta che Hernando e Rogelia stiano tramando quaqlcosa. Candela non mostra nessun segno di ripresa. Intanto, Emilia passa molto tempo in fabbrica ed Alfonso si insospettisce. Hernando mostra a Camila che riesce a stare in piedi da solo. Sol e Lucas sono in crisi perchè lui vorrebbe che si trasferissero a Madrid. Grazia scopre che la suocera sta adottando molti stratagemmi affinchè rimanga incinta, mentre Hipolito invita la madre a farsi da parte.