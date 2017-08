Tagli capelli corti, bob, caschetti: la gallery con i tagli di capelli più amati dalle stars!

Nuovi tagli di capelli corti, caschetti, bob frange. Voglia di brio, leggerezza ed innovazione per la stagione estiva e per l’autunno che ormai è alle porte. I tagli medi e corti sono stati i protagonisti di questa calda estate e rimarranno tra i trends capelli della prossima stagione. Bellissimo il taglio di capelli medio con frangia della splendida attrice Milla Jovovich già da tempo ha scelto di puntare, per il proprio look, su tagli di capelli corti, senza rinunciare a femminilità ed eleganza.

Tagli capelli medi e corti e styling di tendenza delle bellissime stars del cinema!

La Jovovich sceglie caschetti corti, portati sia con ciuffo laterale che con frangia, mentre in fatto di colorazioni sceglie un castano scuro. Bellissimi tagli di capelli corti per l’autunno inverno per l’attrice Natalie Portman, che sceglie un taglio lob, colore castano per affrontare con brio ed eleganza anche la nuova stagione, visto che ormai è da tempo che la bella attrice ha scelto questo tipo di taglio per il look. In fatto di styling capelli la Portman ama sia le acconciature lisce, quelle mosse con onde morbide, sia gli styling di capelli raccolti.

I tagli di capelli corti per l’autunno inverno 2017-2018!

I tagli di capelli corti per l’autunno inverno 2017-2018 offrono una serie di alternative e spunti per sentirsi sempre glamour, chic ed iper-femminili. I tagli di capelli corti a differenza di quanto si crede si rende versatile per giocare con acconciature, ondulazioni, frisè. Per chi vuole dare del volume ai propri capelli scegliendo un taglio di capelli corto può optare per ciuffi più o meno vistosi e “coprenti”, scalature, asimmetrie, rasature dietro e ai lati.

