Guida TV, i programmi tv di stasera martedì 29 agosto 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera martedì 29 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso L’ambasciata – Stagione 1 Episodio 9 – Il teatro della verita. La nuova serie spagnola vede tra i protagonisti anche Megan Montaner, che ha conquistato la notorietà in Italia interpretando il personaggio di Pepa ne “Il Segreto”. Su Rai 2 andrà in onda il telefilm MacGyver. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Rush.

Stasera, martedì 29 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il burbero, con Adriano Celentano, Debra Feuer, Jean Sorel, Angela Finocchiaro. Su Canale 5 vedremo la prima seconda puntata della miniserie Programma Protezione Testimoni. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il telefilm Chicago Med – Stagione 2, Episodio 10 dal titolo Problemi di cuore. Stasera La7 trasmetterà In onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.