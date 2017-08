Paola Caruso nuova corteggiatrice a Uomini e donne versione spagnola! Paola Caruso, è diventata famosa anche in Spagna. Dopo aver partecipato a ‘Supervivientes’, versione spagnola de ‘L’Isola dei famosi’, ha preso parte in veste di opinionista anche alla trasmissione ‘Mujeres y Hombres y viceversa’. In questa occasione, quando uno dei tronisti in carica, Christian Diaz, le ha proposto di rimanere come sua corteggiatrice, la bella Paola non ha avuto esitazione ad accettare ed è così diventata ufficialmente una corteggiatrice nella versione spagnola di ‘Uomini e Donne’.

Paola Caruso nuova corteggiatrice a Uomini e donne in Spagna!

“Sono felice di essere qui con voi”, ha scritto su Instagram. Del resto questa per lei non è un’esperienza nuova perché Paola ha ricoperto lo stesso ruolo anche nel programma ‘Uomini e Donne’ in onda su Canale 5 corteggiando l’ex attore porno Fernando Vitale. Dunque la Bonas di ‘Avanti un altro’, programma anche questo che ha il suo equivalente in Spagna, ‘Avanti ¡que pase el siguiente!’, varca i confini nazionali ma percorre le stesse tappe della carriera che l’ha resa famosa in Italia.