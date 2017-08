Uomini e Donne, le ultime news sulla data d’inizio e i nuovi tronisti. Sembra che le riprese della nuova edizione di Uomini e Donne siano slittate dal 29 agosto al 31 agosto 2017. Secondo le ultime indiscrezioni, la prima registrazione sarà dedicata al trono over. Grandi sono i punti di domanda sulle possibili assenze di quest’anno. Non sono previste le presenze né di Gemma Galgani né di Giorgio Manetti. I fans dei due protagonisti di Uomini e Donne attendono l’inizio della nuova stagione per scoprire se davvero i due non saranno più presenti nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, tutte le ultime news sulla data d’inizio e sui nuovi tronisti!

Per quanto riguarda il trono classico, Mattia Marciano è confermato. Da ex corteggiatore passa dall’altra parte e prenderà posto sulla seduta più seguita della televisione italiana. Nel frattempo si mormora che il prossimo tronista gay ci potrebbe essere sarà ventunenne di Verona. Alex Migliorini. Ad anticiparlo è stato Il Vicolo delle News insieme a Umbria On. Intanto, nelle ultimissime ore circola il rumors che vede tra i protagonisti della prossima edizione di Uomini e Donne Francesco di Temptation Island. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione, ma ciò che è certo è che Francesco e Selvaggia saranno tra i protagonisti delle prime puntate per raccontare gli esiti e gli sviluppi della loro storia d’amore. Comunque ancora pochi giorni ed i fans avranno tutte le informazioni sui nuovi protagonisti della prossima edizione.