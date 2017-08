Belen Rodriguez, le ultime news gossip al 30 agosto 2017: vacanza in montagna con Andrea e Santiago. Le lunghe vacanze estive per la bella Belen Rodriguez sono quasi giunte al termine. La showgirl argentina è stata ad Ibiza, dove si è rilassata in compagnia di tutta la famiglia è del fidanzato Anfrea Iannone, poi è stata in Grecia. Belen ha deciso di concludere l’estate con una vacanza in montagna insieme a Santiago e ad Andrea Iannone. Qui, la showgirl sta facendo delle bellissime passeggiate in bicicletta, portando suo figlio nel seggiolino.

Stefano De Martino, le ultime news gossip al 30 agosto 2017: in Grecia con Gilda.

Anche Stefano De Martino è ancora in vacanza, prima di intraprendere una nuova avventura ad Amici. Il ballerino è volato a Mykonos con Gilda Ambrosio, ed i due sono stati immortalati dal settimanale Chi, che ha pubblicato nuove foto. I due hanno deciso di mantenere una certa riservatezza e non hanno ancora ufficializzato la loro storia, ma sembrerebbe che stiano insieme da un mese e mezzo. Uscite con gli amici per non dare nell’occhio, nessuna foto pubblicata insieme sui social: Stefano e Gilda si difendono così dai paparazzi, ma Chi ha scattato alcune immagini in cui i due si baciano.