Guida TV, i programmi tv di stasera mercoledì 30 agosto 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera mercoledì agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il documentario Speciale Overland 18 – Le strade dell’Islam, una magnifica avventura, attraverso le mete più belle e affascinanti del mondo. Bellissimi viaggi tra panorami mozzafiato a bordo degli storici Trakker 6×6 arancioni. Su Rai 2 andrà in onda il telefilm Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 21, l’episodio dal titolo Intuito contro esperienza. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Un giorno per caso, bellissima storia d’amore, interpretata da con Michelle Pfeiffer e George Clooney.

Guida tv di stasera mercoledì 30 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, mercoledì 30 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Delitto in Camargue. Su Canale 5 vedremo la miniserie La regina di Palermo. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il concerto Battiti Live 2017, con Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Stasera La7 trasmetterà il documentario Atlantide – Storie di uomini e di mondi.