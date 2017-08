Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 30 agosto 2017: Maurizio torna a lavorare per Francisca. Nuove vicende coinvolgono i protagonisti della soap Il Segreto: gli abitanti di Puente Viejo dovranno vedersela con nuovi accadimenti anche ora che si sono liberati di Cristobal. Scopriamo quali sono le anticipazioni della puntata di stasera, 30 ottobre 2017. Francisca, finalmente libera dalle grinfie di Cristobal, riprende in mano tutti i suoi possedimenti ed il suo potere. Per prima cosa chiama a lavorare per sé nuovamente il fidato Mauricio. L’uomo è felice di tornare a lavorare nella villa, ma pone a Donna Francisca una condizione: anche Fé deve tornare a lavorare nella villa. Le cose, intanto, sono cambiate per Fé: si trova bene a lavorare nella locanda, ma per amore di Mauricio devide di tornare nella villa. Raimundo, intanto, propone Francisca a capo della cittadinanza, suscitando lo stupore di molti: sono in tanti, infatti, a credere che Francisca non sia la persona adatta.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 30 agosto 2017: brutto incidente per Beatriz.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, in onda oggi 30 agosto su Canale 5 alle ore 18.45, Beatriz rischia di perdere la vita. La ragazza esce per fare delle commissioni, ma rimane incastrata in una trappola per animali. Beatriz riporta delle dolorose e profonde ferite che le fanno perdere molto sangue, e per fortuna arriva un uomo che l’aiuta a liberarsi. L’uomo si rivela essere Ismael, colui, cioè, che vuole entrare in affari con Hernando.