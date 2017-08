Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, le ultime news gossip ad oggi 30 agosto 2017

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, le ultime news. Dopo la decisione di Alberto Aquilani, centrocampista ex giocatore di Roma e Juventus, di vestire la casacca della squadra spagnola del Las Palmas, la moglie Michela Quattrociocche si prepara a fare la pendolare fra l’Italia e la Spagna. I due si sono sposati nel 2012 e hanno avuto due figlie Aurora, 6 anni, e Diamante, 3 anni.

L’attrice, che si trova attualmente a Roma con le figliolette e le sue amiche, non mostra alcuna esitazione e si schiera al fianco del marito augurandogli un brillante successo.

Del resto per lei non è una situazione nuova dal momento che il calciatore ha già avuto in passato esperienze all’estero. Michela per amore di Alberto e della loro famiglia si prepara a frequenti trasferte nelle isole spagnole!