Michelle Hunziker, le ultime. La bella Michelle Hunziker dal 25 settembre 2017 tornerà a condurre ‘Striscia la notizia’. Dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni su alcuni organi di stampa diffondendo la notizia che la conduttrice televisiva, dopo la pausa estiva, non si sarebbe seduta sulla poltrona rossa del tg satirico, è lei stessa, con la sua abituale ironia, a smentire quella che non esita a definire ‘la madre di tutte le Bufale’.

Michelle Hunziker, le ultime gossip ad oggi 30 agosto 2017.

“Questa estate sono stata quasi totalmente esente da ‘bufale’ che mi riguardano! Pensavo di essere salva finché qualcuno ha pensato bene di lanciare la madre di tutte le Bufale dicendo che non condurrò Striscia…! Anche questa volta per il 13esimo anno consecutivo tornerò! Non è una minaccia ma una promessa!!! Per me Striscia è molto più di un semplice ‘lavoro’ è Famiglia, è Casa, è Amicizia ed è il mio contatto con voi! Vi voglio bene!”, scrive nel post che accompagna la clip postata su Instagram in cui si diverte a simulare un pianto disperato.

Nel programma di Antonio Ricci sono confermate anche la coppia storica Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che compiranno quest’anno 24 anni di partecipazione dietro il bancone di ‘Striscia’, e quella composta da Ficarra e Picone. Saranno sostituite invece le storiche veline Ludovica Frasca e Irene Cioni. Ma al momento sulla loro sostituzione c’è massimo riserbo.