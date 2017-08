Una Vita, le anticipazioni e le trame del 30 e 31 agosto 2017. Scopri le anticipazioni delle puntate della soap spagnola Una Vita, in onda su Canale 5, nelle puntate di mercoledì 30 e giovedì 31 agosto 2017. Nella puntata di ieri, una nuova altra lettera ha sconvolto Cayetana, che si è sentita male nuovamente. Fabiana l’ha persuasa, però, a non farsi curare dal medico consigliato dal duca, perché la sua vita passata non deve venire alla luce. Cayetana e il duca hanno una discussione sull’argomento e, alla fine, la donna sceglie di sfogarsi solo con una persona fidata: Teresa.

Una Vita, le anticipazioni e le trame del 30 e 31 agosto 2017.

Dopo le confidenze, Cayetana e Teresa sembrano sempre più legate. Celia informa Felipe che Servante ha rivelato a Victor del trasferimento di Trini da Heredia. L’avvocato comunica la notizia a Ramón, per evitargli di scoprire tutto da altri. Il Palacios accorre nell’abitazione dello strozzino per portarsi via la moglie, ma lei lo caccia via bruscamente. Mauro arresta Cayetana davanti tutti gli abitanti di Acacias. Pablo freme di rimontare in sella, ma il dottore darà a Leonor una brutta notizia: il ragazzo non potrà più cavalcare. Leonor troverà il coraggio di rivelare tutto a Pablo, che rimarrà sconvolto dalla notizia.

Una Vita, le anticipazioni e le trame del 30 e 31 agosto 2017.

Humildad fa il suo ingresso in casa di Cayetana con un pretesto ed estrae un fermacarte insaguinato. Colloca l’arma del delitto nell’appartamento di Cayetana, affinché quest’ultima possa essere incolpata dell’omicidio di Úrsula. Intanto, Mauro blocca Cayetana in commissariato, attendendo il mandato di perquisizione. Fabiana deve tollerare il dolore di avere la figlia in carcere, pur conoscendo quale sia stata la vera fine di Úrsula. María Luisa si imbatte Trini, la aggredisce, prendendola a schiaffi in presenza di tutti.