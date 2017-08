Cherry Season, anticipazioni e trame del 31 agosto e 1 settembre 2017: Öykü viene raggirata da Naz!

Cherry Season, anticipazioni e trame del 31 agosto e 1 settembre 2017. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame delle puntate della soap Cherry Season – La stagione del cuore, in onda giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre 2017. Nella puntata di ieri, dopo le dimissioni dei dipendenti, Öykü ha sospetti sul fatto che anche questa possa essere una manovra di sabotaggio da parte di Önem. Öykü chiede il supporto di Mete per ristrutturare l’esterno di uno dei negozi, che nel frattempo incontra una splendida ragazza alla quale porge un invito a cena. Lei gli tiene nascosta la sua vera identità, e il giorno dopo si presenta nell’ufficio di Öykü dicendo che è la figlia del signor Nazmi e che vuole riappropriarsi dell’Atlantis, facente parte della sua eredità.

Nella puntata in onda oggi di Cherry Season, dopo la visita di Naz, Öykü è molto confusa, perchè non sa se cederle Atlantis. Intanto, discute con Ayaz, il quale persevera a farle notare che il suo mestiere è fare la stilista e non la manager. Naz è disposta a tutto, così narra a Öykü una commovente storia sul padre per suscitare in lei pietà e farle quindi cedere l’azienda. Öykü si convince del fatto che cedere l’attività sia la scelta più giusta. Intanto, Ayaz assume un investigatore per veder chiaro sulla fuga delle lavoranti da Atlantis.

Le anticipazioni di Cherry Season di domani venerdì 1 settembre 2017, ci rivelano che Ayaz, preso dai sensi di colpa per aver portato Öykü a lasciare Atlantis, conduce indagini su chi sia stato a sottrarre i lavoranti a Öykü e quindi farle perdere il contratto con la compagnia aerea. Insieme a Mete, Ayaz scopre che questa persona è proprio Naz e subito accorre all’Atlantis per impedire a Öykü di firmare i documenti…Riuscirà ad impedire ad Öykü di compiere l’irreparabile gesto? Lo scopriremo nelle nuove appassionanti puntate di Cherry Season!