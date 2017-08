Guida tv completa di giovedì 31 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda il film Un marito di troppo. Alessia è una produttrice musicale, e viene nominata Direttore editoriale di un’importante etichetta musicale. L’ avvocato Tancredi della Seta la chiede in sposa, ma è davvero ciò che Alessia vuole? Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda Unici. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il film Foxcatcher.

La guida tv di questa sera giovedì 31 agosto 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film A rischio della vita. Su Canale 5 andrà in onda il film Diana, la storia segreta di Lady D. Il film racconta dell’incontro, avvenuto nel 1995 tra Lady Diana ed il cardiochirurgo pakistano Hasnat Khan. Tra i due inizia una relazione che dura due anni, fino a quando il medico pone fine alla loro frequentazione.

Su Italia 1 vedremo il film Tutto molto bello. Giuseppe lavora per l’Agenzia delle Entrate, ama il suo lavoro ed ha un forte senso del dovere. Antonio è l’opposto. I due uomini si incontrano in ospedale in occasione della nascita dei loro figli.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il film Pronti a morire. In un paesino viene organizzato un torneo di pistole. Sarà l’occasione per fare i conti con il passato, per vendicarsi, e per riportare la legge in città.