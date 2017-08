Tagli capelli autunno inverno 2017 2018: i tagli corti e cortissimi. La moda per i tagli capelli di questo autunno inverno 2017/2018 suggerisce il predominante dei tagli corti e medi, e questi sevono essere scalati e sfilzati per un look grintoso ed originale. Di estrema tendenza è l frangia, in grado di donare quel tocco in più ad ogni tipo di capigliatura. Essa è perfetta sia per i tagli di capelli corti, che per quelli medio corti, nella sua versione piena ed in quella sfilzata. In alternativa, si può optare per un ciuffo frangia laterale. Tra i tagli di capelli corti, tornano protagonisti i tagli di capelli cortissimo ed i rasati. Di estrema tendenza sono anche i pixie dallo stile vintage, che richiamano i favolosi anni Settanta. Tra i tagli medio corti vediamo nuovamente spopolare i bob ed i carrè, che quest’anno non assumono le forme rigide e geometriche, ma diventano scalati ed asimmetrici, per un effetto simpatico ed allo stesso tempo chic.

Tagli capelli autunno inverno 2017/2018: i tagli di capelli medi e lunghi.

Tra i tagli di capelli medi, è il lob a regnare nell’universo dei tagli di capelli per l’autunno inverno 2017/2018. La moda vuole che il lob sia scalato, con frangia e mosso. Anche se la moda dei tagli di capelli autunno inverno 2017/2018 predilige chiome corte e medie, sono tante le donne che optano per tagli di capelli lunghi, per uno stile romantico. Chi preferisce tagli di capelli lunghi non può rinunciare alle scalature, per ottenere un effetto brioso ed interessante.