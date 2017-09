Il Segreto, la trama e le anticipazioni dell’1 settembre 2017: la morte di Sol. Stasera puntuale alle 18.45 torna la soap spagnola il Segreto, in onda ogni giorno su Canale 5. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della soap. Brutte notizie per gli appassionati della soap, che dovranno piangere un’altra protagonista: a morire, stavolta, sarà Sol… Vediamo cosa svelano le anticipazioni ufficiali. Sol ha avuto degli scontro con Lucas: il marito ha deciso di accettare il lavoro a Madrid, ma Sol ha deciso di non seguirlo per restare vicino a Candela. La vita di Sol, però, viene brutalmente spezzata. La donna, dopo aver bevuto un sorso di vino, perde la vita nel salone de La Quinta. Sol è morta, ed i presenti nella sala iniziano a chiedersi chi l’abbia mai uccisa. I sospetti di Severo cadono su Donna Francisca che, ripreso in mano i suoi poteri dopo l’allontanamento di Christobal, si era nuovamente accanita contro Sol, e quest’ ultima non è più riuscita a trattenersi e ha pronunciato parole molto pesanti contro Francisca. Severo, però, non ha nessuna prova contro la donna. Poco prima di morire, però, Sol ha avuto una lite anche con Carmelo…

Raimundo, intanto, convocherà una riunione per capire come va gestito al meglio il paese, ma non invita Francisca. La vendetta è subito servita…

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del primo settembre 2017: crisi tra Beatriz e Matias?

La storia d’amore tra Beatriz e Matias, inoltre, sembra essere a rischio. La ragazza sembra molto affascinata da Ismael, il giovane che l’ha salvata. Camila ed Hernando invitano il ragazzo a cena per ringraziarlo, e Matias diventa furioso…