Tempesta d’Amore Tutte le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre 2017 – «Divorzi e compleanni» – Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Adrian si convince ogni giorno di più che è meglio divorziare da Desirée. Il suo amico Oskar gli dà qualche consiglio che lo aiuti a riflettere sulle decisioni da prendere e sul da farsi. Nel frattempo, per il suo compleanno, Clara vuole organizzare una festa culminante addirittura con una serenata. Nell’occasione, Lechner si accorge di amarla perdutamente. Nel frattempo Alfons si arrabbia con Gerti e la stessa Melli è molto contrariata con la madre e le impone di scusarsi con i Sonnbichler.

Tempesta d’Amore Anticipazioni delle Puntate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre 2017 – «Ancora Natascha e Nils!»

La anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, rivelano inoltre che Natascha e Nils nel frattempo, infischiandosi alla grande del parere di Werner, riprendono di nascosto – e, soprattutto, al riparo da occhi indiscreti – la loro “frequentazione”. I due, per garantirsi la massima segretezza, incominciano anche a stabilire delle regole precise per evitare di farsi scoprirei. Intanto l’incontro tra Friedrich e Beatrice non ha alcun esito. Stahl, infatti, nonostante lo stato in cui si trova la Hofer, le annuncia di non avere alcuna intenzione di sposarla.