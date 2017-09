Uomini e Donne Anticipazioni e News Trono Classico e Gay – Secondo le anticipazioni di U&D, giovedì 31 agosto si sono registrate le puntate del Trono Classico. Maria apre annunciando quattro nuovi tronisti: il primo video propone Mattia, ex corteggiatore di Desirée nella passata stagione, che si racconta e si commuove parlando della mamma, cerca una ragazza che gli dia la scossa! Grande applauso quando entra in studio e Maria lo fa sedere vicino a Gianni, il quale è felicissimo di vederlo sul trono. Il secondo filmato riguarda la tronista, ben conosciuta da tutti poiché si tratta di Sabrina Ghio, semifinalista di Amici 2004.

Uomini e Donne Anticipazioni e News Trono Classico e Gay – Un fidanzato per Sabrina

La conduttrice aveva cercato, senza successo, un fidanzato per lei allora, oggi ha trentadue anni ed è mamma di una bambina, vuole fare la “fidanzata” siede accanto a Tina e non nasconde la sua ansia, ma Maria è convinta che andrà d’accordissimo con l’opinionista perché , come lei, “non si tiene”. Entrano i ragazzi per l’appuntamento al buio e Tina non risparmia i suoi divertenti commenti, Nicolò è stato un tentatore a “Temptations Island”, Leonardo è apprezzato, Tina li studia un po’ tutti…

Uomini e Donne Anticipazioni e News Trono Classico e Gay – L’attesa di Alex…

Arriva il tronista gay Alex, ha 22 anni e due fratelli gemelli, fa il parrucchiere e si definisce testardo ed emotivo, aveva 18 anni quando ha rivelato alla famiglia di essere gay, non è stato tutto e subito facile, ma oggi sono più uniti che mai, presenta i suoi genitori che ringrazia per sostenerlo anche in questa sua scelta, lo studio lo accoglie con entusiasmo. Per conoscere i corteggiatori, lui vuole aspettare…