Uomini e Donne, le ultime news ad oggi: la fine della storia tra Gemma e Marco

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi: Gemma e Marco non stanno più insieme. Manca poco per la nuova stagione di Uomini e Donne, ma ecco che arriva una notizia bomba: Gemma Galgani e Marco Firpo si sono lasciati. Lei è arrivata nello studio per la prima registrazione della nuova stagione del trono over di Uomini e Donne visibilmente dimagrita. La puntata inizia subito con un filmato, realizzato da Gemma stessa e intitolato “L’estate di Gemma” che descrive le sue vacanze. Si ricapitola la vicenda di Gemma nell’ultima stagione, dalla fine della storia con Giorgio Manetti fino all’incontro con Marco Firpo e alla decisione di iniziare una nuova storia con lui. Poi, spiazzando tutti, Gemma comunica che la storia con Marco si è conclusa nel mese di luglio e racconta alcuni particolari dell’epilogo del loro rapporto dicendo che, nonostante lei gli sia stata vicina dopo un piccolo intervento subito da Marco, le cose fra loro non andavano.

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi: la reazione di Tina alla fine della storia di Gemma.

Gemma con Marco sembrava aver ritrovato la tanto cercata felicità, ma Tina Cipollari non la pensa così e va su tutte le furie. “Come con Giorgio la tua storia finisce a luglio, se non come facevi a tornare? Sei una gran stratega ma il pubblico non ci cascherà, sei ridicola e insopportabile!”, le dice. Marco Firpo racconta di essere stato lui a prendere la decisione di concludere la storia. “Siamo come due ricci che non possono stare vicini perché si pungono”, racconta il cavaliere, aggiungendo di pensare ancora a lei e di sperare che la loro storia possa ricominciare. Maria De Filippi interviene e spiega che la Galgani voleva vivere con Marco una normale vita di coppia mentre lui ha fatto resistenza. “Ora parte il pianto, ma se è finita a fine luglio piange a scoppio ritardato?”, interviene la Cipollari e Gemma risponde: “Io pago per la mia spontaneità”. La nuova stagione si presenta molto movimentata…