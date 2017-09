Guida tv, tutti i programmi tv di stasera sabato 2 settembre 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di sabato 2 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il Word Cup 2018 – European Qualifiers: Spagna – Italia. Su Rai 2 andrà in onda il film Due sorelle, un omicidio. La sorella di Jane Rydert, Cassidy, torna a casa dopo sedici anni di reclusione in un ospedale psichiatrico. Cassidy inizia a mostrare un crescente interesse nel voler riprendere la figlia Emily, che Jane ha cresciuto fino a quel momento… Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda la serie tv Flaming – Essere James Bond.

Guida tv di questa sera sabato 2 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, sabato 2 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Unfaithful – Amore infedele.Due coniugi vanno d’amore e d’accordo, ma il matrimonio rischia di andare pericolosamente a monte quando lei commette un adulterio… Su Canale 5 vedremo lo show Rosamunde Pilcher – Una causa persa. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Piccola peste torna a far danni. Stasera La7 trasmetterà il telefilm L’ispettore Barnaby.