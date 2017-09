Uomini e Donne e Temptation Island Ed. 4 Anticipazioni News e Gossip, il punto al 2 settembre 2017 – «Filippo Bisciglia a Uomini e Donne!» – Arriva in studio, direttamente da “Temptation Island”, Filippo – che esprime un ringraziamento al pubblico che li ha seguiti e a tutta la redazione – quindi Maria lancia il video che riassume la storia di una coppia ben nota, quella di Selvaggia e Francesco: nonostante le liti e lacrime di lei, al falò finale si abbracciano e lasciano il villaggio insieme, si parla addirittura di un progetto di matrimonio… ma la storia è andata altrimenti: i due si sono lasciati!

Uomini e Donne e Temptation Island Ed. 4 News e Gossip, il punto al 2 settembre 2017 – La versione di Francesco

Le anticipazioni di U&D mostrano Francesco entrare da solo, hanno litigato e lui l’ha mandata via di casa, Selvaggia questa volta non è tornata, è sempre troppo gelosa e si litigava tutti i giorni perché lei non aveva superato del tutto quanto accaduto all’isola, ormai è un mese che non si vedono e Francesco spiega che se si aspetta una richiesta di scuse in lacrime sotto il portone non ci deve contare… forse non lo vuole proprio più sentire e se non ci si viene incontro va bene anche così!

Uomini e Donne e Temptation Island Ed. 4 News e Gossip, il punto al 2 settembre 2017 – Selvaggia e la tentatrice

Ma ecco che le anticipazioni di Uomini e Donne fanno vedere l’ingresso di Selvaggia, che saluta e bacia tutti e a lui rivolge un ciao tutto asciutto, dichiara che non sa che dire, ma poi entra nel merito del loro rapporto: non ha proprio apprezzato il suo comportamento con Desirée, ma secondo Maria era evidente che Francesco tenesse a lei, si tratta di chiarire, e per questo motivo arriva anche la tentatrice; dopo i saluti di rito, le due donne non sembrano intenzionate a riappacificarsi e lo scambio di battute è vivace, ma Desirée spezza una lancia a favore della “rivale” – se è tanto gelosa qualche motivo lo avrà – Selvaggia è decisa a non tornare sui suoi passi, vuole di meglio, e se lo merita.