Grande Fratello Vip 2017: Simona Izzo si racconta. È tutto pronto per il via alla seconda edizione di Grande Fratello Vip e a prendervi parte sarà anche Simona Izzo, regista, attrice e sceneggiatrice famosa soprattutto per il sodalizio professionale con il marito, l’attore e regista Ricky Tognazzi. A poche settimane, quindi, dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, la Izzo ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, svelando soprattutto i motivi che l’hanno spinta ad accettare questa proposta, ecco quanto ha dichiarato: “Il primo motivo è che sono nonna di tre nipoti e ho preso l’impegno di mantenerli agli studi. Sono i figli del mio Francesco: Alice, 20 anni, che va all’università, Tommaso, 17, che studierà all’estero, e Leonardo che frequenta l’asilo bilingue. Facendo due conti, un bel budget”.

Grande Fratello Vip: Simona Izzo sarà la regista della casa?

Inoltre Simona Izzo vuole immaginarsi regista anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Sarà una bella prova con me stessa. Vado in tv spesso ma non sono mai riuscita a condurre un programma tutto mio: ora ci saranno 25 telecamere e un bellissimo cast di 15 persone, sarà un po’ come fare uno dei miei film corali ma senza copione, improvvisato giorno per giorno”.