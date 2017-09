Grande Fratello Vip: ecco il via alla seconda edizione. Mancano davvero pochi giorni all’inizio del Grande Fratello VIP. Lunedì 11 settembre è in programma la seconda edizione del GF Vip, programma al quale parteciperanno noti personaggi del mondo dello spettacolo. A condurre le danze sarà ancora una volta la splendida Ilary Blasi, una delle conduttrici più amate d’Italia. Nelle ultime ore ci sono state importanti novità per quanto riguarda i partecipanti alla seconda edizione del format. Ma chi saranno i partecipanti della casa più spiata d’Italia? Alfonso Signorini ha svelato i nomi dei concorrenti. Ci saranno Luca Onestini, la bellissima Aida Yespica, i fratelli Rodriguez (Cecilia e Jeremias), Simona Izzo, l’attrice Serena Grandi, il paroliere Cristiano Malgioglio, Daniele Bossari, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni, Marco Predolin, Carmen Di Pietro, Stefano Sala e l’eclettica Elettra Lamborghini.

Grande Fratello Vip: ecco i nomi dei nuovi concorrenti.

Incerto la presenza di Giulia De Lellis, che non ha partecipato al servizio fotografico per la prima puntata. Alcune indiscrezioni, invece, parlano della possibile presenza della bellissima ex tronista Rosa Perrotta.