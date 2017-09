Guida TV: tutti i programmi tv di stasera domenica 3 settembre 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera domenica 3 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso Un passo dal cielo 3. A San Candido si svolge una festa country, e Vincenzo vuole dimostrare a Eva che vale più di Rico. Giorgio prova a far ingelosire Chiara, che intanto è sempre pià presa dal suo capo. Tra Natasha e Tommaso sembra essere vero amore, ma la ragazza ascolta delle parole dette da Vincenzo a Huber, in cui parla dei Martinoli, e si arrabbia moltissimo con Tommaso. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Criminal Minds – Beyond Borders. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film The Captive – Scomparsa.

Guida tv di stasera domenica 3 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 27 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Cuori Solitari, con Ugo Tognazzi. Marito e moglie, presi dalla noia, iniziano a giocare allo scambio di coppie. Su Canale 5 vedremo il film Giovani si diventa. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Universitari, molto più che amici. A Roma sei studenti fuori sede condividono un appartamento ricavato da una ex clinica. Gli studenti trascorreranno delle giornate indimenticabili… Stasera La7 trasmetterà il film The women.