Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di domenica 3 settembre 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 3 settembre 2017: si indaga sulla morte di Sol. Oggi, domenica 3 settembre 2017, andrà in onda, come di consueto alle ore 18.45 su Canale 5, una nuova puntata della soap Il Segreto. Nelle scorse puntate abbiamo assistito alla tragica morte di Sol, spirata per avvelenamento dopo aver bevuto un sorso di vino, ed ancora non si è scoperto il responsabile di questa atroce ed inaspettata morte. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, domenica 3 settembre 2017. Savero ha fatto chiudere tutte le porte per non far allontanare i presenti nel locale dove è morta Sol: in questo modo, spera, le indagini possono essere celeri e possano portare in breve tempo all’assassino della sorella. Nessuno è immune alle accuse: Severo incolpa prima Francisca, poi Lucas. Il dottore, invece, incolpa Carmelo.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 3 settembre 2017: il sospetto malore di Camila.

Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto del 3 settembre 2017, Carmelo scopre che l’uomo che ha ucciso non è l’assassino di Mencia, ma un uomo che si opponeva al regime di Cristobal. Carmelo, preso dai sensi di colpa, incontra Adela, la vedova dell’uomo che ha ucciso, e le porgerà il suo aiuto. Matias, intanto, è sempre più geloso di Ismael, che ha trovato intento ad aiutare la fidanzata nel negozio. Camila, invece, vive un periodo di malessere: soffre di capogiri e di stanchezza eccessiva. Camila pensa sia dovuto alla scomparsa della cara amica Sol, ma Rogelia sospetta che ci sia dell’altro…