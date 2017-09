Michelle Hunziker, le ultime news gossip al 3 settembre 2017: il viaggio in montagna. Michelle Hunziker ha trascorso dei giorni di relax in montagna, a San Cassiano, in provincia di Bolzano, insieme al marito Tomaso Trussardi e alla figlie Sole e Celeste. Qui, tra paesaggi spettacolari e lunghe passeggiate in mezzo alla natura, la bella showgirl ricarica le pile prima dell’inizio di Striscia la Notizia: perché Michelle, a Striscia, ci sarà. Nei giorni scorsi girava la voce che la conduttrice non avrebbe più preso parte al Tg satirico, e per questo era molto triste. A smentire la notizia è stata la stessa Michelle che, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha scritto: “È vero, sono tristissima. Sono triste perché i giornalisti scrivono un sacco di ca***e. Come mi dispiace, mi dispiace perché è una bufala pazzesca. Va beh, dai, ora mi ripiglio e ci vediamo alla prossima bufala. Me ne vado”.

Michelle Hunziker, le ultime news gossip al 3 settembre 2017: Michelle ai box della Ferrari.

Dopo le vacanze in montagna, Michelle non poteva non realizzare un suo sogno: assistere alla gara odierna di Formula1, per tifare Ferrari. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono arrivati all’ Autodromo, e si è fatta immortalare nella scuderia della Ferrari.

Michelle Hunziker, le ultime news gossip al 3 settembre 2017: il post su Instagram.

Oggi vedo rossoooooooo!!! Che mezzo comunque…a me piace più tutta la preparazione prima,della gara stessa! Che bravi i ragazzi ai Box👏! #Ferrari #Monza #formel1 @therealtrussardigram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 3 Set 2017 alle ore 04:29 PDT