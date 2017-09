Sereno Variabile Estate, le anticipazioni della puntata di oggi, 3 settembre 2017: il viaggio all'Isola d'Elba

Sereno Variabile Estate, le anticipazioni del 3 settembre 2017: i percorso di Giovanni Muciaccia e di Osvaldo Bevilacqua. Oggi, domenica 3 settembre 2017, sarà trasmesso su Rai 2 un nuovo appuntamento con Sereno Variabile Estate, che ci porta nuovamente alla scoperta dell’Isola d’Elba. Osvaldo Bevilacqua e Giovanni Muciaccia si divideranno tra Porto Azzurro e Capoliveri, due tra gli otto comuni dell’Elba. Osvaldo Bevilacqua inizierà il suo itinerario a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, e poi, sceso a terra, parlerà di un interessante wine tour. A Porto Azzurro incontrerà un venditore motorizzato di un piatto tipico, il polpo all’elbana, prima di entrare nel forno dove i detenuti della Casa di Reclusione producono un ottimo pane e dolci per celiaci venduti in tutta l’isola.

Sereno Variabile, dalla prossima settimana appuntamento il sabato alle ore 17.

Nel borgo di Capoliveri, visitato da Giovanni Muciaccia, tanti luoghi di ritrovo per il classico aperitivo serale, friggitorie del pescato del giorno, decine di esempi di finger food. Giovanni parlerà di escursioni in bici e a cavallo sui suggestivi sentieri isolani, poi si cimenterà in un percorso in kajak e incontrerà dei subacquei che gli spiegheranno quali immersioni si possono fare all’Elba. Per finire, un ricordo di Giorgio Faletti che qui all’Elba possedeva una casa dove sono nati alcuni dei suoi best seller. Libri, ma anche una canzone inedita, “Da casa mia si vede il mare”, musicata dai suoi amici elbani più cari. Dalla prossima settimana Sereno Variabile tornerà nella sua consueta collocazione pomeridiana con tante proposte per viaggi e weekend in borghi e città d’arte: il primo appuntamento con Giovanni Muciaccia ci sarà in Umbria, sabato 9 settembre alle 17.00 su Rai2, per scoprire le bellezze di Assisi.