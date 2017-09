Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco le ultime tendenze per la prossima stagione

Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: la treccia e la coda saranno protagoniste. Il look più modaiolo dell’inverno fa rima con trecce. In particolare, in passerella, è “tribal mania“: si chiamano “cornrows”, quelle treccine afro aderenti al capo che tanto spopolavano negli anni ’90, i nuovi accessori di stagione rivisitati in versione contemporanea e sofisticata. Adornano la testa a partire dalle radici per poi trasformarsi in lunghe code. Altra protagonista indiscussa sarà la coda, alta o bassa, sempre studiatissima. Con texture effetto naturale, volumi morbidi, movimenti romantici, ciocche libere che incorniciano il viso, oppure tiratissime e lucenti. La coda, quest’autunno, ha mille vite.

Tendenze capelli 2017-2018: le colorazioni della nuova stagione.

E per quanto riguarda le colorazioni si passa dal biondo platino al rosso rame passando per il rosa millennial. Del resto, nelle proposte ce ne sarà davvero per tutti i gusti, dai colori accesi a quelli naturali, dai tagli con frangia o senza passando per capelli ricci, mossi e lisci. L’importante sarà scegliere il colore valutando la propria carnagione e il taglio più adatto alla forma del viso.