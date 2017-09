Uomini e donne, anticipazioni e news: importanti novità nel programma

Uomini e donne, anticipazioni e news: ecco tutte le novità. Tantissime saranno le novità per la nuova edizione di Uomini e Donne ormai alle porte. Le varie richieste non accolte dal programma di persone che scrivono a Uomini e Donne verranno raccontate a casa via Tv, dedicandogli quindi un piccolo spazio nella trasmissione. Ma oltre a questo ci sarà anche un’altra importante novità. Le persone a casa verranno messe in contatto con quelle in studio grazie a una diretta Facebook. La commistione di questi due mezzi di comunicazione, la tv e Facebook, potrà forse aiutare ancora più persone a raggiungere le soluzioni desiderate. Ma come funzionerà? Basterà sintonizzarsi sulla pagina Facebook del programma per avere in diretta e quindi in anteprima rispetto alla tv, la visione delle richieste e loro possibili soluzioni.

Uomini e Donne, anticipazioni e news: slitta la data d’inizio del programma.

In questo modo i fans potranno avere un filo diretto con il programma, poiché potranno interagire con lo stesso in tempo reale con commenti alla pagina, visto che la messa in onda televisiva è solitamente molto in ritardo rispetto alle riprese, e non permette questo tipo di rapporto tra pubblico e show. Le anticipazioni di Uomini e Donne però ci avvertono anche della nuova data di messa in onda della prima puntata, non più l’11 settembre, ma una settimana dopo, il 18. Al momento non sappiamo se sarà trono classico oppure over. Confermati le due tipologie di trono: quello classico e quello gay.