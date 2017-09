Uomini e Donne Trono Classico e Gay e Temptation Island anticipazioni news e gossip – «In quattordici per Alex!» – Mentre Alex incontra i ragazzi venuti per conoscerlo – sono ben quattordici! – perché ii tronista arcobaleno si era scritto su facebook con Claudio, le anticipazioni e news di Uomini e Donne Trono Classico e Gay ci dicono che Sabrina si lamenta perché non lo ha fatto nessuno con lei, e che invece lo hanno fatto a Mattia. Qualcuno fra i ragazzi la incuriosisce.

Uomini e Donne Trono Classico e Gay e Temptation Island anticipazioni news e gossip – «Il quarto tronista!»

E viene il momento di conoscere il quarto tronista: le anticipazioni di Uomini e Donne ci mostrano Paolo, ventisei anni, di Torino, già visto come tentatore in Temptations Island, adora il suo cane e i viaggi, preferisce una ragazza allegra che lo faccia star bene a una bellissima e basta, preferisce le brune e spera che sia la volta buona! Ventidue ragazze entrano in studio per l’appuntamento al buio: Mattia conosce già Chiara e Gessica, Paolo nessuna; parte il primo speed-date per Sabrina che sceglie tre ragazzi: Nicolò, Matteo e Nicolò2, restano tutti e tre; Mattia comincia da Vittoria che resta e pur preferendo Mattia non si preclude altro; si presenta Francesca che interessa a Paolo ma non a Mattia, per lei va bene così; Jessica, laureata, si è mantenuta agli studi facendo la cubista, rimane per Paolo; altri tre ragazzi si presentano ad Alex: Andrea, Marco e Matteo, restano tutti e tre.