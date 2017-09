Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco i nomi dei nuovi tronisti

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco i nuovi tronisti. Sta per ripartire la nuova stagione di Uomini e Donne e a breve conosceremo “dal vivo” i nuovi tronisti ma ecco i nomi e una breve presentazione di chi occuperà le poltrone rosse. Paolo Crivellin è il nuovo tronista di Uomini e Donne, stagione 2017/2018. Ha 26 anni, viene da Torino e fa il consulente assicurativo. Caratterialmente si definisce introverso e diffidente, “è una mia forma di diversa: chi mi vorrà conoscere, andrà oltre le apparenze e scoprirà un ragazzo genuino e generoso”, ha dichiarato nella clip di presentazione. E’ stato tra i tentatori di Temptation Island. Mattia Marciano è l’altro nuovo tronista di Uomini e Donne, stagione 2017/2018. Ha 25 anni, viene dalla provincia di Napoli e fa il dentista. E’ già stato nello studio del programma di Canale 5, perché lo scorso anno è stato il corteggiatore della tronista Desirée Popper, solo che alla fine non è stato scelto ed è tornato a casa da solo. “Sono di nuovo qui perché per me l’amore è una cosa seria”, ha dichiarato nella clip di presentazione.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il protagonista del trono gay.

Per quanto riguarda il trono gay Alex Migliorini è il nuovo tronista gay di Uomini e Donne, stagione 2017/2018. Ha 22 anni, abita in un paesino in provincia di Verona e fa il parrucchiere. Ha un fratello e una sorella gemelli, più una sorella più grande. Si è dichiarato all’età di 18 anni con i suoi genitori: “C’è stato un periodo difficile all’inizio, ma con il tempo hanno capito e adesso siamo più uniti di prima. Mi vogliono più bene di prima”, ha dichiarato Alex nella clip di presentazione. Il ragazzo ha anche una malattia alla pelle che gli ha creato insicurezza.