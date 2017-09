Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip ad oggi 4 settembre 2017. Per Andrea Iannone l’amore va a gonfie vele ma non dopo il flop di Silverstone, dove, a pochi giri dalla fine, Andrea è caduto travolgendo il collega Petrucci, i suoi fans lo hanno attaccato sul noto social, accusandolo di non essere più in grado di raggiungere le performance di un tempo, di prima che si fidanzasse con Belen.

Si, infatti, anche questa volta è lei ad essere presa di mira da quelli che imputano a lei la mancanza di concentrazione da parte di Andrea. Parlano chiaro alcuni commenti al video della sua corsa che, comunque, Iannone, dopo la gara, ha voluto postare sul suo profilo Instagram. “È ora che ti ritiri e vai al grande fratello con Jeremias”, ha scritto un utente. E ancora un altro: “L’anno scorso era solare, rideva. Adesso è schivo, cupo… sempre in posa, ha perso ogni forma di umorismo. Non può non esserci un collegamento con il suo attuale stile di vita”. E a Belen, dopo lo spavento per aver visto il suo Andrea cadere sulla pista, tocca pure la rabbia dei fan del suo fidanzato.