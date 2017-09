George Clooney e Amal Alamuddin, le ultime news gossip al 4 settembre 2017: le ultime news gossip al 4 settembre 2017: George e Amal a Venezia. George Clooney Amal Alamuddin sono a Venezia. Per George e Amal, Venezia è un luogo magico, è il luogo dove tutto è cominciato a settembre dello scorso anno quando, in una romantica cerimonia all’hotel Aman, hanno pronunciato il fatidico si. Ed eccoli di nuovo qui, questa volta per impegni professionali, la presentazione al Festival del cinema del film ‘Suburbicon’, con cui George quest’anno torna a concorrere come regista e che vanta un cast di grande rilievo.

George Clooney e Amal Alamuddin, le ultime news gossip al 4 settembre 2017: prima uscita ufficiale della famiglia Clooney.

Sono arrivati dalla blindatissima villa Oleandra, sul lago di Como, con i gemellini, Ella e Alexander, e hanno preso alloggio allo storico Cipriani alla Giudecca. È la prima uscita ufficiale della famiglia al completo e mentre papà George si prepara a ricevere il premio Rotella, i gemellini, come ogni celebrità che si rispetti, vengono omaggiati con due tipiche magliette a righe bianche e rosse come quelle indossate dai gondolieri. L’affascinante signora Clooney indossa un abito di Ermanno Scervino che esalta la sua naturale eleganza e fra lei e suo marito si coglie una piena sintonia. Una perfetta prima uscita ufficiale di tutta la famiglia Clooney-Alamuddin!