Grande Fratello Vip 2017, anticipazioni e news ad oggi 4 settembre 2017: prime dichiarazioni dei concorrenti. Cristiano Maglioglio, alla vigilia dell’ingresso nella Casa del ‘Gf Vip 2’, in un’intervista per ‘Novella 2000’, rivela di essere deciso a non fare sconti ai suoi coinquilini.”Voglio dormire solo, spero che mi abbiano preparato una suite presidenziale come faceva Fidel Castro quando andavo a Cuba. In ogni caso i Vip sono avvertiti: non faccio sconti a nessuno, li farò neri”, ha dichiarato. Poi ha aggiunto: “Spero di non sentire puzza di piedi e di ascelle”.

Grande Fratello Vip 2017, anticipazioni e news ad oggi 4 settembre 2017.

Cristiano è deciso a giocare tutte le sue carte e rivela che ha intenzione di non nascondere nulla di sé. “Ho deciso di mettermi a nudo”, dice e, alla domanda chi sarà secondo lui il vincitore, risponde senza esitazione: “Vincerò io e chi altro?”.Sulla possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip in Spagna dice: “Prima devo fare questo italiano, poi ho la presentazione del mio ultimo disco in tutto il Sudamerica, dopo vedrò se partecipare anche all’edizione spagnola del reality”.In tema di amore si mostra altrettanto agguerrito e avvisa: “Spezzerò tanti cuori dentro la Casa. Ti dico solo che porterò anche le mie lenzuola di seta preferite color giallo. Per notti infuocate e di passione”.