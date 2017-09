Grande Fratello Vip 2017: ecco i nomi dei concorrenti che hanno dato forfait!

Grande Fratello Vip: i concorrenti che si sono tirati indietro. Manca ormai davvero pochissimo all’inizio della seconda edizione di Grande Fratello Vip che partirà lunedì 11 settembre su canale 5. Alla conduzione ci sarà la splendida Ilary Blasi sostenuta dalle opinioni di Alfonso Signorini. La prima edizione di Grande Fratello Vip riscosse un modesto successo e quest’anno si è decisi a ripartire con un cast molto variegato ma ancora non completo. Continuano infatti i tira e molla con alcuni volti noti.

Grande Fratello Vip: ecco i concorrenti che hanno abbandonato il cast.

Il cantautore bergamasco Ivan Cattaneo e la bella ereditiera Elettra Miura Lamborghini hanno deciso di abbandonare il cast del Grande Fratello Vip. Il primo avrebbe deciso di rinunciare per via degli spazi chiusi (“Soffro di claustrofobia” avrebbe dichiarato), mentre della seconda ancora non si conoscono le motivazioni anche se qualche giorno fa la 23enne ha postato un video sul suo profilo Instagram dichiarando di essere stanca di far parte di questa tipologia di trasmissioni. La scorsa primavera Elettra è stata una concorrente del “GF Vip spagnolo” e poi ha partecipato a “Riccanza” in onda su MTV. Intanto sulla pagina ufficiale del GF Vip 2017 è apparso un video che palesa la presentazione dei nuovi partecipanti, ma con volto coperto e voce camuffata, ad ogni modo gli appassionati sono riusciti a carpire di chi si tratta.