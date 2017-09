Grande Fratello Vip: continuano i cast. È partito il conto alla rovescia per l’inizio della seconda edizione di Grande Fratello Vip. Partirà il 11 settembre e sarà composta da un cast piuttosto variegato. Si tratta di una serie di concorrenti di varia estrazione, pronti a darsi battaglia per arrivare alla conquista dell’ambito montepremi, ma forse cosa ancora più importante, alla conquista della ribalta televisiva. Il cast però non è ancora chiuso. I nomi tuttora incerti sono quelli di Lorenzo Flaherty e di Elettra Lamborghini, entrambi devono ancora chiudere il contratto. Un nome che pareva inizialmente certo era quello di Ivan Cattaneo, ma che poi il tutto non è andato a buon fine. Idem con Rosa Perrotta, mentre il bel Stefano Sala, pur avendo fatto il provino per il Gf Vip, non sarebbe stato ritenuto idoneo dallo staff del programma. Anzi, secondo quanto ci risulta l’ex compagno di Dayane Mello ha pure sostenuto un provino per Tale e quale show poi però, così come accadde nel 2016, non è stato preso.

Grande Fratello Vip: ci sarà la collaborazione della Gialappa’s Band?

Il programma dovrebbe contare anche sulla collaborazione della Gialappa’s Band -che ha appena ceduto alle sirene tentatrici di Cologno Monzese- su vari fronti, sia nel live che con programmi dedicati, ma di questo si sta ancora discutendo. Appuntamento con il Grande Fratello Vip 2 dai lunedì di metà settembre dalle frequenze di Canale 5 per molte settimane.