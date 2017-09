Guida TV, i programmi tv di stasera lunedì 4 settembre 2017 su Rai, Mediaset e su La7

Guida tv completa di stasera lunedì 4 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Professore per amore, con Hugh Grant. Keith Michaels, sceneggiatore di Hollywood,è sull’orlo del lastrico, ed il suo agente gli procura un lavoro come insegnante all’università di Binghamton. Su Rai 2 andrà in onda il programma di approfondimento Voyager – Ai confini della conoscenza, condotto da Roberto Giacobbo, che ci parlerà della storia di Madre Teresa di Calcutta. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda la partita amichevole di calcio Under 21 Italia – Slovenia.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Out of time. Il comandante della polizia di una cittadina della Florida indaga su un duplice omicidio ma scopre che tutti gli indizi lo indicano come il principale sospettato. Inizia, così, ad indagare per risolvere il caso prima che i colleghi soprano questa strana ed erronea coincidenza. Su Canale 5 vedremo il film cult Titanic. Il Titanic parte con 1500 passeggeri per il suo viaggio di inaugurazione. Qui si incontrano Rose De Witt Bukater, rappresentante dell’alta borghesia americana, e Jack Dawson, giovane passeggero di terza classe, ed è colpo di fulmine. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda lo show Emigratis. Stasera La7 trasmetterà il telefilm L’ispettore Barnaby.