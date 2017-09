Kate e William aspettano il terzo figlio: l'annuncio tanto atteso dai sudditi

Kate e William: il terzo figlio in arrivo. Il principe William e la moglie Kate Middleton aspettano il terzo figlio: l’annuncio arriva da Kensington Palace. La duchessa di Cambridge è in attesa di un altro figlio: il terzo del suo matrimonio con William. La regina Elisabetta, e con lei tutta la famiglia reale, si è detta “felicissima” per la notizia del terzo principino in arrivo. L’annuncio di un nuovo ‘royal baby’ è arrivato inaspettato. Il terzo figlio si unirà a George, il primogenito dei duchi di Cambridge, 4 anni, e alla piccola Charlotte, due anni. La casa reale non rivela per ora di quante settimane o mesi sia la gravidanza. Come nelle precedenti gravidanze «la Duchessa soffre iperemesi gravidica» una forma intensa di nausee mattutine.

William e Kate nuovamente genitori.

Per questo, spiega lo statement di Kensington Palace, la Duchessa che viene curata direttamente a Palazzo, non onorerà gli imminenti impegni tra cui quello previsto proprio per il 4 settembre all’Hornsey Road Children’d Centre di Londra.