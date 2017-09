Tagli di capelli corti e medi estate 2017: le bellissime proposte di fine stagione!

Tagli capelli corti e medi estate 2017. La stagione estiva sta per terminare. Vediamo quali saranno i tagli di capelli e le colorazioni più amate e ricercate di fine estate, e che ci traghetteranno verso l’autunno. I tagli di capelli medi saranno sempre in auge, come d’estate anche nella stagione più fredda. Si tratta di tagli davvero ricercatissimi perché femminili ma non impegnativi con la loro allure elegante si propongono come la via di mezzo ideale tra il caschetto corto ed il lungo.

Tra le tendenze capelli di fine stagione ci sono in primo piano i cosiddetti long bob, in tante versioni dalle asimmetriche con la parte anteriore più lunga a quella blunt super netta, di tendenza anche in questo 2017. Molto gettonati anche i pixie cut, tagli di capelli corti, pratici e femminili, da sfoggiare nelle colorazioni del biondo ghiaccio, o in quelle molto originali del fucsia e del pink.

Tagli di capelli medi: le le bellissime proposte di fine stagione!

Tra i tagli di capelli di tendenza troviamo non solo i lob e i pixie, ma anche il taglio shag, uno dei tagli di capelli cult del momento, che rivisitato con leggera scalatura ed effetto roc è ormai un must della moda capelli. Anche i nuovi tagli long bob sono leggermente scalati portati con ciuffo, styling extra liscio, un pizzico di volume ma soprattutto con una tonalità sorprendenti tutte da scoprire e sperimentare, per un look davvero unico ed originale!

