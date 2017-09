Tale e Quale Show 2017, ufficializzati i nomi dei concorrenti

Tale e Quale Show 2017, Platinette e Bisciglia tra i concorrenti. Tale e Quale Show torna venerdì 22 settembre 2017 con una nuova, scoppiettante edizione. Il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti sta per tornare, e presto trascorreremo insieme ben 11 serate. A poche settimane dal debutto, dopo tanti “rumors” sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti in gara: nell’edizione 2017 di Tale e Quale Show i concorrenti saranno Valeria Altobelli, Edy Angelillo, Federico Angelucci, Filippo Bisciglia, Marco Carta, Mauro Coruzzi (“Platinette”), Claudio Lippi, Alessia Macari, Benedetta Mazza, Piero Mazzocchetti, Annalisa Minetti, Donatella Rettore.

Tale e Quale Show 2017, si parte il 22 settembre.

Cresce così l’attesa per la settima edizione di “Tale e Quale Show”: un programma di successo, un appuntamento imprescindibile con la tv che intrattiene e diverte, merito del super lavoro, dietro le quinte, di tanti professionisti – in primis, i 12 poliedrici protagonisti del programma pronti a mettersi in gioco (si canta dal vivo), i coach, i sarti, i costumisti, il reparto trucco e acconciature – e di tutta la macchina organizzativa (sempre in movimento). Il varietà sarà trasmesso in diretta dagli studi della Dear di Roma.