Tempesta d’Amore Tutte le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 settembre 2017 – «Il fascino discreto del… sospetto» – Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, William è dell’avviso che la Morgenstern abbia stipulato un patto segreto con suo fratello con lo scopo di lasciare la Baviera e quindi annullare automaticamente il matrimonio. In effetti i due non hanno mai smesso di amarsi. La convinzione del giovane nasce dal fatto che Clara e Adrian non danno più loro notizie da giorni, dato che sono intrappolati in una baita al freddo e al gelo. Ma tutto questo William non lo sa. L’unica a conoscere la verità è Desirée che avrebbe potuto chiamare i soccorsi, ma se ne è ben guardata!

Tempesta d’Amore Tutte le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 settembre 2017 – «Odi et amo»

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano che una nuova donna sta entrando nella vita di David: come abbiamo già annunciato nelle scorse anticipazioni, si tratta della nuova direttrice di sala Anja con la quale il ragazzo ha un rapporto odio-amore. Intanto Alfons decide di preparare il discorso da tenere per le imminenti nozze di Clara e William, ignorando che i due annulleranno le nozze. Infine Desirée è molto soddisfatta per non aver fatto nulla per aiutare Adrian e Clara, e spera che i due siano morti in quella fatidica baita.