Un posto al sole Tutte le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 settembre 2017 – «Roberto Ferri non si rassegna…» – Secondo le anticipazioni di UPAS, l’epilogo della trappola a Gaetano non sarà quello sperato e mentre Peppino avvertirà ancora una volta la pressione dell’usuraio, Franco accompagnerà Bianca al suo primo giorno delle elementari, sempre meno convinto della scuola d’elite scelta per lei da Angela… Marina organizza una cena per far conoscere Matteo a sua figlia e a sua nipote ma non tutto andrà come sperato… Intanto Ferri non sembra rassegnato a uscire dalla vita di Marina e dei suoi cari…

Un posto al sole le Anticipazioni delle Puntate di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 settembre 2017 – «La frustrazione di Nico»

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole per Franco le cose con Angela vanno sempre peggio, ma nonostante ciò, continuerà a offrire il suo aiuto a Peppino… Sempre più insofferente alla relazione fra Susanna e Pasquale, Niko dovrà trovare un modo per sfogare la propria frustrazione… Roberto regalerà una giornata speciale ad Alice, ma Marina non sembra approvare… Dispiaciuti di vederlo avvilito, Raffaele e Renato aiuteranno Otello a guardare le cose da un’altra prospettiva.