Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News Trono Over – «Titti a ruota libera…» – Continuiamo con le nostre anticipazioni di Uomini e Donne relative alla prima registrazione delle puntate della nuova stagione del Trono Over. Il video “La signorina” è dedicato ad Annamaria che torna per trovare il fidanzato, lei è del Vomero come Luigi e Maria glielo presenta, ma per lei è troppo casalingo e non vanno bene nemmeno Giovanni e Carlo. Concettina, detta Titti, è sola da dieci anni e ha due figli, il suo peggior difetto è che parla a ruota libera e ha la testa dura, però lavora all’uncinetto e fa marmellate.

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News Trono Over – «Tina Cipollari, e il nuovo spazio Facebook»

Le anticipazioni di U&D ci mostrano poi Mariangela: ha quarantatré anni e fa la barman a Tarquinia e si definisce empatica, e ha già avuto due mariti, cerca un uomo più forte di lei, Angelo la trova aggressiva, lei vorrebbe ballare con Marco e Giorgio invita Titti. Maria chiama Tina a fare il riassunto del nuovo spazio facebook e Tina dice di voler cercare David, un fidanzato italoamericano di venticinque anni fa… poi saluta.