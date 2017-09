Uomini e Donne: in studio Selvaggia e Francesco direttamente da Temptation Island!

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: in studio Selvaggia e Francesco. Tutto è pronto per il via a una nuova edizione di Uomini e Donne. Confermati gli appuntamenti con il trono classico, il trono over e il trono gay. Nella registrazione della prima puntata del trono classico di Uomini e Donne ci sarà una prima interferenza del programma estivo da poco conclusosi di Temptation Island. Ospiti Filippo Bisciglia e una coppia “cult” di Temptation Island 4, composta da Selvaggia e Francesco.

Nonostante le liti e lacrime di lei, al falò finale si abbracciarono e lasciarono il villaggio insieme, arrivò persino un progetto di matrimonio, ma la storia è andata diversamente: si sono lasciati. A fare il suo ingresso in studio è da prima Francesco da solo, dice che hanno litigato e lui l’ha mandata via di casa, Selvaggia questa volta non è tornata, è sempre troppo gelosa e si litigava tutti i giorni perché lei non aveva superato del tutto quanto accaduto all’isola, ormai è un mese che non si vedono e sembra convinto anche a chiudere qui definitivamente la storia.

Uomini e Donne,le ultime news e anticipazioni: scambio di battute tra Selvaggia e Desirèe.

Entra poi Selvaggia, saluta e bacia tutti e a lui rivolge un asciuttissimo ciao, dice che non sa che dire ma poi entra nel merito del loro rapporto e non ha proprio apprezzato il suo comportamento con la tentatrice Desirée, secondo Maria De Filippi era evidente che Francesco tenesse a lei, si tratta di chiarire e per questo motivo arriva anche la ragazza. Dopo i saluti di rito, le due donne non sembrano intenzionate a riappacificarsi e lo scambio di battute è vivace, ma Desirée spezza in lancia in favore della rivale (“Se è tanto gelosa qualche motivo lo avrà”), Selvaggia è decisa a non tornare sui suoi passi, vuole altro e se lo merita. Ci sarà la pace o è si tratterà di un addio definitivo?