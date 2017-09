Uomini e Donne, le ultime news ad oggi 4 settembre 2017. Mario Serpa è uno dei più amati protagonisti del primo trono gay di ‘Uomini e Donne’, con un grande seguito di follower, molto apprezzato anche da Maria De Filippi. Mario, nei panni di corteggiatore a ‘Uomini e Donne’, ha attirato l’attenzione su di sé per la storia d’amore con Claudio Sona, la prima in assoluto del trono gay, seguitissima e amatissima dal pubblico, rimasto profondamente deluso quando i due si sono lasciati. La fine della love story ebbe fra l’altro un epilogo chiacchieratissimo per le dichiarazione dell’ex di Claudio Sona il quale rese pubblica la notizia che l’ex tronista gay era ancora fidanzato con lui quando si faceva corteggiare da Mario Serpa. Dalla spiacevole faccenda, Mario ha voluto tirarsi fuori lasciando che i due si confrontassero tra loro.

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi 4 settembre 2017: arriva il nuovo opinionista!

Il suo silenzio e l’essersi astenuto da qualunque commento lo ha fatto apprezzare ancora di più dal pubblico e dalla redazione, che lo avrebbe scelto come opinionista del trono classico ‘Uomini e Donne‘, al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti. La notizia è stata diffusa da Alberto Dandolo che ha scritto su Instagram: “Mario Serpa opinionista fisso del trono classico (etero e gay) di ‘Uomini e donne’. Sarà presente dalla seconda settimana in poi”. Dunque Mario, messa alle spalle l’amara vicenda della delusione amorosa, tornerà a far apprezzare la sua genuinità e il suo sorriso al pubblico televisivo.