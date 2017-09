Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la fine della love story tra Gemma e Marco

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: tra Gemma e Marco è finita. Mancano ormai pochi giorni per il via a una nuova edizione di Uomini e Donne. Confermati sono il trono classico, il trono gay ed il trono over. A proposito di quest’ultimo abbiamo lasciato in una tenera love story due protagonisti indiscussi: stiamo parlando di Marco Firpo e Gemma Galgani. Ora sembra che qualcosa sia cambiato. Mercoledì scorso è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne, e già ci sono state le prime polemiche. Il motivo è semplice: infatti in studio la dama di Torino Gemma Galgani ha dichiarato di essersi lasciato con il suo cavaliere, Marco Firpo. Da quel momento è successo un po’ di caos nello studio: ad iniziare il tutto è stata Tina Cipollari, ipotizzando che la dama di Torino che si è lasciata con Marco Firpo solamente per ritornare negli studi di Uomini e Donne, ma Gemma si è poco curata si lei. Ma il tutto è cominciato a ravvisarsi sul profilo Facebook della Galgani che ha dato il buongiorno a coloro che la seguono, pubblicando una foto dando il benvenuto a Settembre e nella sua didascalia ha scritto: “Come ogni anno arriva sempre!!!! Buongiorno care amiche“. Ma non è comunque questa frase che ha fatto scatenare la curiosità delle sue numerose fans.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la dama è nuovamente single.

Nello stato c’è una fotografia con un cuore che recita così: “Hello September! Surprise Me! (Ciao Settembre…Sorprendimi…)”. Le numerosissime estimatrici della ex di Marco Firpo immaginano che questa frase significa che Gemma Galgani abbia riaperto le porte del cuore e che stia attendendo di nuovo il vero amore. Sembra comunque un po’ precipitoso, poiché si è lasciato da un breve periodo con Marco Firpo, ma da parte della dama di Torino ci si può aspettare davvero di tutto.