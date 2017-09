Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, le ultime news gossip ad oggi 5 settembre 2017. Per festeggiare il compleanno della figlia Mia, quest’anno Alessia Marcuzzi ha scelto Londra dove, per l’occasione, sono arrivati tutti i componenti della sua grande famiglia allargata. C’era il papà di Mia, Francesco Facchinetti con la moglie Wilma Helena Faissol, c’era Simone Inzaghi, papà di Tommaso, 16 anni, con Gaia Lucariello e le amiche più intime di Alessia con i rispettivi figli.

Mia ha compiuto 6 anni e per regalarle una giornata speciale mamma Alessia, con un giorno di anticipo, ha organizzato nel pomeriggio un picnic nel parco per i più piccoli secondo il classico British style: torta, candeline, palloncini colorati e tanto divertimento. A rendere più movimentato il pomeriggio, c’era anche una fata che ha affascinato i bambini con i suoi racconti.Poi nella serata gli adulti si sono riservati lo spazio per una cena tutti insieme. Alessia, che era, ovviamente, accompagnata dal marito Paolo Calabresi Marconi, ha condiviso con i suoi follower le immagini di questa splendida giornata in cui, ancora una volta, ha goduto del piacere di stare insieme alla sua grande famiglia.

