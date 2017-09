Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 settembre 2017 – Steffy rimane a casa di Wyatt fino a tardi, in attesa del medico chiamato per rimuovere il tatuaggio, l’ultimo ostacolo legato al loro matrimonio. Liam però, preoccupato e amareggiato per il mancato rientro di Steffy, va in crisi e decide di prendere un aereo e di sparire dalla città. Quando Steffy rientra, viene a sapere del colpo di testa del compagno e corre subito in aeroporto per fermarlo. Fortunatamente Liam non ha ancora preso il volo e i due si stringono in un romantico abbraccio.

Steffy e Liam tornano a casa insieme liberi dalle ombre del passato e pronti ad amarsi per sempre. A casa Forrester, Wyatt racconta a sua madre ed Eric di aver concesso a Steffy la sua libertà. Quinn suggerisce ad Eric di far condividere la carica di amministratore delegato a Ridge e Steffy. Il compagno è felice ma incredulo e lo sarà ancora di più quando nel corso di una riunione alla Forrester, Ridge dirà a tutti presenti che è il caso di iniziare ad accettare Quinn: lei rende felice Eric e lui desidera trovare pace. Rick e Thomas rimarranno perplessi per questa inaspettata esternazione.