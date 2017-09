Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 5 settembre 2017. Bellissima ed in splendida forma è apparsa Caterina Balivo nelle ultime foto pubblicate su Instagram, dove appare in costume da bagno nero intero, con uno splendido scorcio di mare alle sue spalle. Per Caterina Balivo è stata una splendida estate, che ha visto l’arrivo di Cora, la sua secondogenita nata lo scorso 19 agosto. Nell’ultima foto è apparsa splendida in costume nero con le spalline sottili, che ha visto i followers entusiasti rimpiere di complimenti la bellissima conduttrice. Nel post la Balivo da il suo saluto personale ad un’estate indimenticabile: «Estate 2017, già mi manchi. Ultimo tuffo, breve ma intenso. Buona domenica ragazzi!».

La Balivo sta trascorrendo gli ultimi scampoli dell’estate insieme al marito, Guido Maria Brera, e al primogenito, Guido Alberto (5 anni) ed alla piccola Cora all’Argentario. Adesso, la padrona di casa del programma di successo Detto Fatto ha scelto di prendersi una pausa per godersi la sua bimba, per poi tornare ad ottobre alla conduzione in tv.

Estate 2017 già mi manchi. Ultimo tuffo, breve ma intenso 🖤 Buona domenica ragazzi! #pic by @costanzabreraa Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 3 Set 2017 alle ore 06:25 PDT