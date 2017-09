Cherry Season, anticipazioni e trame del 5, 6, 7, 8 settembre 2017. Ayaz e Oyku devono trovare il modo per mandar via dalla loro casa Onem e Meral, ma non trovano il coraggio per affrontare le rispettive madri. Dopo aver consultato i loro amici, Ayaz e Oyku optano per una festa notturna con la speranza che la musica ad alto volume spinga le due donne ad andare via. Nel corso della festa Bulent chiede la mano di Meral mentre Oyku ha una discussione con Ayaz, poiché lui le ha tenuto segreta la relazione della madre.

Cherry Season, anticipazioni e trame del 5, 6, 7, 8 settembre 2017: la crisi tra Ayaz e Öykü.

Ayaz si dimostra freddo nei confronti di Öykü, in seguito alla lite avvenuta la sera della festa. Mete fa a pugni in un bar perché Naz ha ballato con un altro. Ýlker ed Emre si recano all’appuntamento con Saffet, il produttore discografico, ignari che l’uomo li abbia in realtà truffati. Insospettita dalle telefonate che Ayaz fa di nascosto e dalle sue uscite di notte, Oyku comincia a pedinarlo al fine di scoprire se la tredisce.

Naz rivela a Oyku che la Zerdecal le ha fatto l’ordine perché Ayaz ha versato cinquecentomila euro. Oyku si infuria mettendo a repentaglio il suo matrimonio. Ayaz e Oyku si rivolgono appena la parola, ma la ragazza ha anche altri problemi: i suoi affari con Seyma non procedono come dovrebbero e alle due donne sono rimasti pochi giorni per trovare duecentomila lire turche con le quali affrontare delle spese ingenti. Le anticipazioni di Cherry Season ci rivelano che Öykü si vedrà recapitare un’istanza di divorzio da parte di Ayaz. In realtà è stata Önem a prepararla, riuscendo a farla firmare da Ayaz con uno stratagemma.