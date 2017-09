Ilary Blasi e Francesco Totti, le ultime news gossip al 5 settembre 2017: Francesco non sarà al Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, archiviate le vacanze estive, è molto impegnata per l’inizio del Grande Fratello Vip 2017, previsto per il prossimo 11 settembre 2017. I concorrenti della trasmissione sono stati ufficializzati, ma ancora non sono state rivelate le sorprese che ci riserverà il programma. Se molti si aspettavano nuovi siparietti in compagnia del marito Francesco Totti, verranno delusi. Ilary ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni che quest’anno Francesco non farà parte dello show: “Stavolta Francesco resterà dietro le quinte. L’anno scorso era il mio primo anno e mi piaceva condividere lo show con lui. Ora sarebbe ripetitivo”.

Francesco Totti e Ilary Blasi, le ultime news gossip al 5 settembre 2017: Francesco Totti, un futuro da allenatore?

Francesco Totti, intanto, è impegnatissimo con il suo nuovo lavoro da dirigente e non solo: sembra che l’ex calciatore stia pensando di tornare in campo come allenatore. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che Francesco a breve inizierà il corso da allenatore a Trigoria.